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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

فينيتسيا يتنفس الصعداء وفيورنتينا يخسر مجدداً

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تنفَّس فينيتسيا الصعداء بفوزه الثمين على ضيفه فيورنتينا 1-صفر الإثنين في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

وسجل ماتيا أرامو الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وأكمل فيورنتينا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 إثر طرد مهاجمه ريكاردو سوتيل لتلقيه الإنذار الثاني.

وهو الفوز الثاني لفينيتسيا هذا الموسم بعد الأول على مضيفه إمبولي 2-1 في المرحلة الثالثة، فتخلص من المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط وصعد إلى المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف تورينو وهيلاس فيرونا وساسوولو.

في المقابل، مني فيورنتينا بخسارته الثانية على التوالي والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع بفارق الأهداف خلف بولونيا.

الدوري الإيطالي فيورنتينا فينيتسيا
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