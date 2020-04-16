فيفبرو - كرة القدم النسائية تواجه "تهديدا وجوديا"

وعلى غرار مسابقات الرجال، توقفت مباريات السيدات في مختلف أنحاء العالم بسبب حالات الإغلاق، لعدم تفشي الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 137 ألف شخص بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الخميس.

وتركزت الانظار على الخسائر المالية الباهظة لأندية وبطولات الرجال جراء توقف المنافسات، لكن النقابة حذرت من هشاشة مسابقات السيدات، برغم نموها أخيرا، وذلك في ظل ندرة البطولات الاحترافية، الرواتب المنخفضة وقلة الاستثمار ما يؤدي الى "ضعف النظام البنيوي لكرة السيدات بسبب الوضع الحالي".

ودعت النقابة الى "تدابير خاصة" للحفاظ على كرة السيدات، وقالت إن نموها "معرّض لخطر التراجع الآن. دون تأمين أسس صلبة للاستمرار البعيد الأمد، فإنّ بعض دوريات وأندية السيدات تتخلى عن اللاعبات، تفسخ عقودهن وتوقف أنشطتها".

ورضخت الدوريات الأوروبية للعبة الوقت، بانتظار الضوء الاخضر من الهيئات الصحية لإمكانية إقامة مباريات، حتى من دون جماهير لإكمال البطولات التي تم تعليق منافساتها منذ أكثر من شهر.

في انكلترا يأمل الدوري الذي تشارك فيه بعض أغنى الأندية في القارة اكمال الموسم قبل حلول نهاية آب/أغسطس، لكن الأمر يتوقف أيضا على تخفيف قيود حالات الإغلاق.

وبحسب رابطة اللاعبين الفرنسيين، فإن ثلث لاعبات فرنسا فقط يرغبن في استئناف الموسم، فيما تركز البقية على أولوية المسائل الصحية.

وأقرت النرويجية آدا هيغربيرغ، أفضل لاعبة في العالم سابقا والتي تحمل ألوان نادي ليون الفرنسي أن "كل الأمور غير مؤكدة" في كرة السيدات، قائلة في مقابلة مع وكالة فرانس برس في وقت سابق "إذا رأيتم معاناة كرة الرجال، يمكن تخيّل تأثير ذلك على كرة السيدات".

ويشدد تقرير النقابة الدولية للاعبين على هشاشة وضع اللاعبات، في ظل حصول 18% منهن فقط على عقود احترافية معترف بها من قبل الاتحاد الدولي "فيفا". وحصلت أكثر من 60% من اللاعبات اللواتي يتقاضين مرتبات، على أقل من 600 دولار شهريا.

وختم التقرير "يجب أن نحمي اللاعبات كأشخاص وكعمال وتفادي البطالة الجماعية والركود. كرة السيدات بحاجة للابتكار وتدخل القطاعين الخاص والعام، صانعي السياسات والهيئات الادارية وصولاً إلى شركات النقل والرعاة".