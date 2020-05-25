فيفا يوقف رئيس اتحاد هايتي

وأشار فيفا في بيان إلى أنه "تماشياً مع البندين 84 و85 من قانون الأخلاقيات للفيفا، أوقفت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات بشكل موقت، السيد ايف جان-بارت، رئيس اتحاد هايتي لكرة القدم، عن مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة على المستويين المحلي والدولي، لمدة 90 يوماً".

وأكد أن فرض العقوبة "يرتبط بالتحقيقات الجارية بشأن السيد جان-بارت"، مشيراً إلى أن الأخير "تم إبلاغه بالقرار اليوم"، ويدخل حيز التنفيذ "بشكل فوري".

ويواجه جان-بارت (73 عاما) المكنى "دادو" والذي يشغل منصبه منذ العام 2000، اتهامات باغتصاب لاعبات بينهن قاصرات في مركز التدريب الوطني للاتحاد.

ونفى رئيس الاتحاد الهايتي هذه الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في 30 نيسان/أبريل الماضي، ونسبتها الى مصادر عدة بينها أشخاص يعملون في المركز، إضافة الى فتيات كن ضحية له وعائلاتهن.

وارتكب جان-بارت الاساءات الجنسية في الأعوام الخمسة الماضية، بحسب التقرير.