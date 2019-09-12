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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

فيفا يوقف رئيس اتحاد الباراغواي السابق مدى الحياة

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أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس الرئيس السابق لاتحاد الباراغواي خوان أنخل نابوت مدى الحياة لإدانته بشبهات فساد أدت إلى الحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن تسعة أعوام.

AFP

وأورد الاتحاد في بيان أن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات "خلصت إلى أن السيد خوان أنخل نابوت، الرئيس السابق لاتحاد الباراغواي لكرة القدم والاتحاد الأميركي الجنوبي +كونميبول+ ونائب الرئيس السابق للفيفا (...) مذنب بالرشوة في مخالفة لقوانين الأخلاقيات في الفيفا".

وأشار فيفا إلى أن هذه التهم تعود "إلى الفترة بين العامين 2012 و2015، وتتعلق بدوره (نابوت) في منح عقود لشركات إعلامية وحقوق التسويق لمسابقات كونميبول".

وأوقف فيفا المسؤول السابق "مدى الحياة عن المشاركة في أي نشاط مرتبط بكرة القدم (...) على المستويين الوطني والدولي"، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة مليون فرنك سويسري (نحو 913 ألف يورو).

وكانت محكمة أميركية قد أصدرت في آب/أغسطس 2018، حكما بالسجن تسعة أعوام بحق نابوت (61 عاما)، لإدانته بتهم فساد وتلقي رشى مقابل عقود مرتبطة ببطولات مثل كوبا أميركا وكوبا ليبرتادوريس.

ونابوت هو واحد من سبعة مسؤولين في الفيفا أوقفتهم السلطات السويسرية في أحد الفنادق الفخمة في مدينة زوريخ في 27 أيار/مايو 2015، وواحد من مسؤولين اثنين فقط (مع البرازيلي جوزيه ماريا مارين) تمت إدانتهما في محاكمة، في سلسلة الفضائح التي هزت أعلى هيئة كروية عالمية وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة فيها، لاسيما رئيسها السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وأوقف الفيفا مارين مدى الحياة أيضا في نيسان/أبريل 2019.

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