فيفا يمدّد مهلة توقيع اللاعبين في أوكرانيا وروسيا حتى 2023

وقالت المنظمة الدولية في بيان "قرّر مكتب مجلس فيفا تمديد تطبيق القواعد الموقتة للتوظيف المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين، من أجل تقديم مساعدة ملموسة للاعبين، المدربين والأندية التي تعاني من عواقب الحرب في أوكرانيا".

ويأتي هذا القرار بعد تعديلات على اللوائح تبناها فيفا في 7 و16 آذار/مارس 2022.

وأضاف فيفا "في حال عدم توصل الأندية المنضمة إلى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم والاتحاد الروسي لكرة القدم، الى اتفاق متبادل مع لاعبيها و/أو مدربيها الأجانب قبل 30 حزيران/يونيو 2022، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابة، يحق لهؤلاء اللاعبين والمدربين تعليق عقود عملهم حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وفيما يتعلق بالقصّر الفارين من أوكرانيا مع ذويهم بسبب الغزو الروسي، أوضح فيفا انهم سيعتبرون مستوفين لالتزامات المادة 19 من اللائحة وسيتم إعفاؤهم بالتالي من قاعدة منع الانتقالات الدولية للاعبين تحت سن 18 عاماً".