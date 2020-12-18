"فيفا" يعيّن لجنة ثلاثية خلفا للخماسية لإدارة الكرة المصرية



وتضم اللجنة الثلاثية فضلا عن رئيسها مجاهد، معاونيه محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.

وأوضح مجاهد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد أن مهمة اللجنة استكمال المهام التي حددها الفيفا.

وأكد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق المستقيل عقب إخفاق منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 على أرضه بخروجه من ثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا صفر-1، تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل إعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة يتم انتخابه خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.

كما وجه مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.



