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كرة القدم

"فيفا" يعيّن لجنة ثلاثية خلفا للخماسية لإدارة الكرة المصرية

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قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة ثلاثية ستدير الاتحاد المصري للعبة حتى 31 كانون الثاني/يناير المقبل، خلفا للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني المنتهي عملها الخميس بقرار من الفيفا.

beIN SPORTS


وتضم اللجنة الثلاثية فضلا عن رئيسها مجاهد، معاونيه محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.

وأوضح مجاهد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد أن مهمة اللجنة استكمال المهام التي حددها الفيفا.

وأكد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق المستقيل عقب إخفاق منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 على أرضه بخروجه من ثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا صفر-1، تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل إعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة يتم انتخابه خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.

كما وجه مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.
                  
 

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