أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين المدرب الفرنسي أرسين فينغر مديراً لتطوير كرة القدم العالمية، في أول منصب رسمي يتولاه منذ رحيله عن تدريب أرسنال الإنكليزي في صيف 2018.

ونشر الفيفا عبر موقعه الالكتروني، صورة لرئيسه السويسري جاني إنفانتينو يصافح المدرب المخضرم البالغ من العمر 70 عاما، موضحاً أنها التقطت أثناء "الترحيب" به في مقر الاتحاد في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأشار فيفا إلى أن فينغر سيكون مسؤولًا بالدرجة الأولى "عن الإشراف وقيادة نمو وتطوير اللعبة لدى الرجال والنساء حول العالم. سيتولى أيضا قيادة الهيئة في الأمور التقنية" من خلال تولي مهام في لجنة كرة القدم والاستشارة التقنية التابعة لمجلس اتحاد كرة القدم "البورد" لتقييم وإجراء تعديلات محتملة في قوانين اللعبة، ورئاسة مجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد التي تتولى "إجراء التحليل الفني لمسابقات الفيفا منذ عام 1996".

وأوضح الاتحاد أن من مهام فينغر الذي حظي بمسيرة تدريبية امتدت أكثر من ثلاثة عقود متواصلة، التركيز على تأهيل المدربين والمساهمة في برنامج لا يزال في طور التجربة ضمن الفيفا، يهدف إلى "تشجيع اللاعبين المحترفين السابقين على دخول عالم التدريب، وسيساعدهم (البرنامج) في عملية الانتقال في مسارهم المهني (من اللعب إلى التدريب)، وتقليص الهوة بين المناصب التدريبية والفنية في كرة القدم".

ورأى إنفانتينو، بحسب بيان الفيفا، أن "المعرفة المعمقة لأرسين فينغر وشغفه بالنواحي المختلفة من لعبتنا تميّزه كأحد الشخصيات المحترمة في كرة القدم. أنا سعيد بالترحيب به في فريقنا".

من جهته، أبدى فينغر تطلعه إلى "هذا التحدي المهم جداً، ليس فقط لأني دائما ما كنت مهتماً بتحليل كرة القدم من وجهة نظر أكثر شمولاً، بل أيضا لأن مهمة الفيفا كالهيئة الناظمة لكرة القدم هي عالمية فعلاً".