فيفا يعلّّق عضوية ترينيداد وتوباغو September 25, 2020 12:40 قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة تعليق عضوية اتحاد ترينيداد وتوباغو للعبة بشكل فوري بسب انتهاكات خطيرة للوائح الفيفا. AFP الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ترينيداد وتوباغو السابق كاريكاتور: نوير "الخارق" يواصل اقرأ التالي آخر الأحداث September 25, 2020 14:11 المؤتمر الصحفي لباختاكور قبل مواجهة استقلال طهران September 25, 2020 13:49 "موهبة" برازيلية جديدة تحطّ الرحال في مرسيليا September 25, 2020 13:37 اعتبار توتنهام فائزا في مباراته ضد ليتون أورينت September 25, 2020 13:13 المؤتمر الصحفي لشباب الأهلي دبي قبل مواجهة الأهلي September 25, 2020 13:11 المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي September 25, 2020 12:50 ميسي يصعّد من لهجته ضد إدارة برشلونة ! September 25, 2020 12:40 فيفا يعلّّق عضوية ترينيداد وتوباغو September 25, 2020 10:47 أوباميانغ: "نتسلّّح بالثقة في مواجهة ليفربول" September 25, 2020 10:30 زلاتان إبراهيموفيتش يتحدّى فيروس كورونا ! September 25, 2020 09:07 نوير "الخارق" يواصل قيادة بايرن لحصد الألقاب