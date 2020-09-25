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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

فيفا يعلّّق عضوية ترينيداد وتوباغو

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة تعليق عضوية اتحاد ترينيداد وتوباغو للعبة بشكل فوري بسب انتهاكات خطيرة للوائح الفيفا.

AFP
الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ترينيداد وتوباغو
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