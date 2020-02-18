"فيفا" يعقد اجتماعه المقبل عن بعد !

وقال فيفا في بيان مقتضب إن القرار جاء "بناء على طلب العديد من الأعضاء" مضيفا أن الأعضاء الذين سيرغبون في حضور اجتماع 20 مارس/أذار شخصيا سيحظون بالترحيب.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن هذه الخطوة تأتي بسبب مخاوف بيئية وفي محاولة أيضا للحد من الانفاق على رحلات السفر الدولية.

كما أن جدول أعمال مجلس الفيفا القادم لا يتضمن قضايا كثيرة وهناك مخاوف أيضا من السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحل مجلس الفيفا بدلا من المجلس التنفيذي السابق في إطار اصلاحات في 2016 ويضم 37 عضوا من بينهم الرئيس جياني إنفانتينو.

ومنذ 2016 عقد المجلس اجتماعات في جميع أنحاء العالم مثل البحرين وموسكو وكيغالي وكولكاتا وبوغوتا وباريس وميامي وشنغهاي.

