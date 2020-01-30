"فيفا" يعطي موافقته على استقالة الاتحاد العراقي

ويأتي هذا القرار ضمن اتفاق أبرم مع الدولي السابق عدنان درجال يقوم الأخير بموجبه بالتنازل عن دعاوى قدّمها لدى المحاكم ضد الاتحاد.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العراقي المستقيل علي جبار لوكالة فرانس برس "تسلم قسم العلاقات الخميس رسالة من الاتحاد الدولي لتأكيد موافقته على استقالة أعضاء المكتب التنفيذي".

وأضاف جبار "كما أبلغنا فيفا برسالته بأنّ ملف استقالة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي تمّ تحويله إلى لجان تابعة إلى الاتحاد الدولي لتصدر قرارات منتظرة بشان المرحلة المقبلة للاتحاد، وطلب فيفا تسمية أحد الموظفين للتراسل معه في الفترة المقبلة في ما يتصل بعمل الاتحاد العراقي".

واشترط الدولي السابق عدنان درجال، المقيم في قطر، للتنازل عن دعاوى قضائية سابقة، اثنتان ضد موظفين في الاتحاد العراقي يتهمهما فيها بحرمانه من دخول انتخابات الاتحاد الأخيرة، أن تصل الموافقة الرسمية من قبل "فيفا" على استقالة الاتحاد العراقي.

ويقضي أمين سر الاتحاد العراقي صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير عقوبة السجن لعامين بسبب تلك الدعوة، كما يواجه رئيس الاتحاد العراقي ونائباه السابقان عبد الخالق مسعود وعلي جبار دعوة قضائية يتهمهما فيها درجال بالتلاعب بالنظام الأساسي للاتحاد ويُنتَظر أن تبدأ إجراءات التنازل عنهما أيضاً.

من جهته، تحدث عضو الاتحاد العراقي المستقيل كامل زغير في أعقاب وصول تأكيد موافقة "فيفا"، عن الاستقالة الجماعية، كاشفاً "الاتفاق الذي جرى برعاية رئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي مع درجال ينص توجّه الأخير إلى المحاكم للتنازل عن كل القضايا القانونية وننتظر البدء بذلك الأسبوع المقبل".