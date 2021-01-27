فيفا يعتمد أربعة مرشحين لانتخابات الاتحاد الإفريقي

وبعد الخضوع لفحوص إضافية، منحت لجنة المراجعة في فيفا الضوء الأخضر ليحيى والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي لينضما إلى السنغالي أوغوستين سنغور والإيفواري جاك أنوما.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 12 آذار/مارس المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

وكتب ولد يحيى في حسابه على موقع تويتر "سعيد للإعلان عن اعتماد ترشحي لرئاسة كاف ومنصب نائب رئيس فيفا من قبل لجنة المراقبة في فيفا".

ووجّه الاتحاد الدولي رسالتين اطلعت عليهما وكالة فرانس برس إلى موتسيبي وولد يحيى لابلاغهما بـ"المصادقة على الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس فيفا".

وكانت لجنة الحوكمة في الاتحاد الافريقي قد أعلنت في 6 كانون الثاني/يناير الماضي ان ترشيحي الموريتاني والجنوب افريقي كانا بحاجة لـ"فحوص إضافية".

واستبعد الرئيس الملغاشي أحمد أحمد من التقدم لولاية ثانية بعد ايقافه من قبل فيفا لخمس سنوات عن كل الأنشطة الكروية بسبب قضايا فساد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك برغم استئنافه القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية.

وادانت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات أحمد (61 عاما) الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب" بالإضافة إلى "إساءة ادارة الأموال".

وكان أحمد قد اوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في حزيران/يونيو 2019 بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله، علماً بانه وصل إلى منصبه منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيسى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة.

ويرأس المحامي سنغور (55 عاما) الاتحاد السنغالي منذ 11 عاما ونادي غوريه، الجزيرة الواقعة قبالة العاصمة دكار والتي يشغل فيها منصب العمدة أيضاً.

ورافق الخبير المالي الإيفواري أنوما (69 عاماً) الذي رئس اتحاد بلاده سابقا، الصعود القوي لمنتخب بلاده ما أهله للمشاركة في مونديالي 2010 و2014.

بدوره، يرأس رجل الأعمال الموريتاني ولد يحيى (44 عاما) اتحاد بلاده منذ 2011. وفي ولايته، شارك "المرابطون" للمرة الأولى في كأس أمم إفريقيا عام 2019.

بعد انتخابه رئيسا لاتحاد بلاده في 2011، قال ولد يحيى الرئيس السابق لنادي أف سي نواذيبو "إن الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدراً محتوماً حتى نستسلم له، ولكنه مرض يحتاج إلى علاج".

أما رجل الأعمال الجنوب إفريقي موتسيبي فصنع ثروته في عالم المناجم. يرأس نادي ماميلودي صنداونز في بريتوريا والذي أحرز لقب دوري أبطال إفريقيا في 2016.

ويملك كل من الاتحادات الـ54 المنضوية صوتا في الانتخابات، في حين يفوز من يحقق الاكثرية البسيطة في الجولة الأولى.

