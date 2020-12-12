English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

فيفا يشكل لجنة للإشراف على اتحاد الكرة في هايتي

من قبل

شكل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لجنة للإشراف على إدارة شؤون اتحاد اللعبة الشعبية في هايتي وسط ادعاءات تتحدث عن تدخل من جانب رئيسه السابق رغم إيقافه مدى الحياة.

AFP

وأوقف الفيفا إيف جان-بار بصفة مبدئية في أيار/مايو الماضي خلال التحقيق في عدة ادعاءات اتهمته بالضغط على لاعبات شابات من أجل "ممارسات غير أخلاقية" عن طريق تهديدهن بالاستبعاد من برامج المنتخب الوطني. 

ونفى جان-بارت الذي برأته العدالة في بلاده كل الادعاءات بينما قال متحدث باسمه إنه سيطعن ضد قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية. 

وقال الفيفا في بيان أمس الجمعة إن عدة مصادر أكدت أن جان-بارت وأخرين معه يحاولون اقناع الضحايا والشهود بعدم الإدلاء بإفاداتهم. 

وأشار البيان إلى وجود دلائل قوية على أن جان-بارت لا يزال يمارس نفوذه في أروقة الاتحاد عن طريق التدخل في إدارة شؤون المؤسسة رغم إيقافه مدى الحياة.

وقال الفيفا أيضاً إن هناك حاجة ملحة إلى عملية إصلاح طويلة الأمد نظراً لتغلغل الفساد في أنظمة الاتحاد. 

وأضاف البيان "وفي ظل هذه الظروف يرى مجلس الفيفا أن الاتحاد الهايتي يواجه صعوبة في إدارة شؤونه وأنه يتعين على الفيفا تشكيل لجنة تطبيع تتضمن مهمتها أيضاً ضمان استمرار التحقيقات المتعلقة بالقيم بكل حرية". 

وستكون اللجنة أيضا مسؤولة عن إدارة الشؤون اليومية للاتحاد ومراجعة لوائح المؤسسة إلى جانب تنظيم وإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بجان-بارت للتعليق.  

الفيفا هايتي
السابق النجم السنغالي ديمبا با في حوا
اقرأ
النجم السنغالي ديمبا با في حوار حصري مع beIN SPORTS
التالي الخطيب يعلن مواصلة دعم الأهلي
اقرأ
الخطيب يعلن مواصلة دعم الأهلي لمؤمن زكريا

آخر الأحداث