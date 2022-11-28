فيفا يرفع الحظر عن الاتحاد الكيني لكرة القدم

وجاء في رسالة من فيفا، مؤرخة يوم الاثنين واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الاتحاد الدولي "قرر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 رفع الحظر عن الاتحاد الكيني لكرة القدم بمفعول فوري".

في شباط/فبراير الفائت، أوقفت الهيئة الدولية الاتحاد الكيني، مشيرة إلى تدخل الحكومة بعد أن أغلقت السلطات في البلاد الاتحاد العام الماضي بسبب مزاعم فساد.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن وزير الرياضة أبابو ناموامبا إعادة الاتحاد، محذراً الرئيس السابق نيك مويندوا الذي يواجه تهماً بالفساد، من العودة إلى الاتحاد حتى انتهاء القضية.

وقال ناموامبا للصحافيين في نايروبي إنه التقى بمسؤولي الفيفا في قطر لمناقشة الحظر "أود أن أعرب عن سعادتي لعودة كينيا الى كرة القدم الدولية".

وتابع "يسعدني أن فيفا أوضح أنه ستتم معالجة بعض قضايا النزاهة والمساءلة والحوكمة في كرة القدم وأن التحقيقات القانونية ستظل جارية".

