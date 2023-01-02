فيفا يدعو جميع الدول إلى إطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها

وقد وصل إنفانتينو إلى مدينة سانتوس في البرازيل للقيام بواجب التعزية للاعب الذي يُعتبر على نطاق واسع الأعظم على الإطلاق في تاريخ اللعبة.

وقال إنفانتينو للصحافيين في ملعب فيلا بلميرو الذي كان مسرحاً للاعب الذي يطلق عليه لقب "الملك" في تفجير موهبته لأول مرة أمام العالم "سنطلب من كلّ دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم باسم بيليه".

كان إنفانتينو من بين أول من وجهوا التحية أمام النعش المفتوح لبيليه والذي تم عرضه في منتصف الملعب في ملعب فيلا بلميرو إلى جانب رؤساء اتحادات كرة القدم في أميركا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة.

وأضاف إنفانتينو: "نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم". كان فيفا قد رفع أعلام دول العالم الجمعة خارج مقره الرئيسي في زوريخ تكريماً لبيليه علماً بأنّ الاتحاد الدولي كان اختار بيليه أعظم لاعب في القرن العشرين.

وتوفي بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، في مستشفى في ساو باولو بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وسيجوب جثمان الراحل شوارع سانتوس الثلاثاء قبل أن تبدأ مراسم دفن خاصة بالعائلة.