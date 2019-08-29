فيفا يدخل على خط التسوية بين نانت وكارديف بشأن سالا

وكان المهاجم الأرجنتيني سالا بقي حتفه في كانون الثاني/يناير إثر تحطم طائرته في بحر المانش.

وأكد "فيفا" في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس أنه "وجه رسالة إلى الأطراف المختلفة باسم رئيس اللجنة التي تشكلت خصيصاً لدراسة وضع اللاعب (سالا)".

ومنحت اللجنة برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك الناديين مهلة 10 أيام للموافقة على التسوية، على أن تعمد لاحقا، في حال عدم التوصل لاتفاق، الى إصدار حكم قابل للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

وكان نانت تقدم بشكوى أمام "فيفا" في شباط/فبراير الماضي اثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي الى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغ 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية كارديف، في بحر المانش في 21 شباط/ فبراير.

ورفض كارديف تسديد الدفعة الأولى من قيمة العقد البالغة 6 ملايين يورو من أصل المبلغ الإجمالي، على الرغم من التصديق على العقد من قبل سلطات كرة القدم قبل وفاة المهاجم الأرجنتيني.

وتم انتشال جثة سالا من حطام الطائرة في شباط/فبراير الماضي، ولكن لم يتم العثور على جثة قائد الطائرة ديفيد إيبوتسون.

