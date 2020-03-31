العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

فيفا يتحرك لمساعدة مجتمع كرة القدم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء، أنه يعتزم تقديم "مساعدات" لكرة القدم العالمية بعد أن أغرق وباء فيروس كورونا المستجد الأندية والبطولات فى ركود مالي غير مسبوق.

Reuters

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية حول العالم بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى بالاضافة الى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجل غير مسمى، كما أسفر عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الدولي الذي لديه 1,5 مليار دولار (1,36 مليار يورو) احتياطي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، إنه "يفكر في سبل مساعدة مجتمع كرة القدم العالمي".

وأضاف الفيفا أن الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة "قيد الدراسة والمناقشة حاليا بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والاتحادات المحلية والشركاء الآخرين".

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد الاتحادات القارية للحد من تأثير أزمة فيروس "كوفيد-19".

 

السابق كانافارو يناشد إيطاليا الاستله
اقرأ
كانافارو يناشد إيطاليا الاستلهام من إنجاز مونديال 2006 من أجل التغلب على فيروس كورونا
التالي الأهلي المصري يواصل إجراءاته ا
اقرأ
الأهلي المصري يواصل إجراءاته الاستثنائية بسبب فيروس كورونا

آخر الأحداث