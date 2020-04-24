فيفا يبدأ دفع 150 مليون دولار من المساعدات للاتحادات

وكان رئيس الاتحاد السويسري جاني إنفانتينو، قد أكد مطلع نيسان/أبريل في رسالة إلى الاتحادات الـ211 المنضوية تحت عضوية الفيفا، أن الأخير سيدفع بشكل مبكر هذا العام مستحقات عائدة لها ضمن برنامج "فوروارد".

وأوضح الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقراً له، في بيان الجمعة، أنه "سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة (كوفيد-19)".

وأشار "يعني هذا الإجراء أن مبلغاً اجمالياً يناهز 150 مليون دولار سيوزع على الاتحادات الوطنية الـ211".

وأدى الوباء العالمي الذي تسبب حتى الجمعة بأكثر من 190 ألف وفاة حول العالم، إلى شبه شلل في الحياة الرياضية حول العالم، بما في ذلك كرة القدم، حيث تم تعليق معظم البطولات المحلية، بالإضافة إلى تأجيل بطولتي كأس أوروبا وكوبا أميركا من صيف 2020 إلى 2021، والتصفيات والمباريات الدولية المقررة في حزيران/يونيو.

ونقل بيان الفيفا عن إنفانتينو قوله "تسببت الجائحة بتحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم، وكالهيئة العالمية الناظمة (للعبة)، من واجب الفيفا أن يكون حاضراً لمساعدة من لديهم حاجات ضرورية".

وأشار إلى أن هذه المساعدة "تبدأ بتوفير مساعدة مالية فورية لاتحاداتنا الأعضاء"، موضحاً أن ذلك "هو خطوة أولى من خطة مساعدة مالية بعيدة المدى نعمل على إعدادها للتعامل مع حال الطوارئ في كل مجتمع كرة القدم".

وشدد إنفانتينو على أن الفيفا وشركاءه يقومون "بتقييم الخسائر وإعداد الوسائل المناسبة والفاعلة لتطبيق المراحل الأخرى من هذه الخطة".

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه وفي إطار برنامج "فوروارد"، "سيتم تسديد الدفعة الثانية المستحقة من التكاليف التشغيلية للاتحادات الوطنية، والمقررة في وقت لاحق هذا العام، بشكل مسبق".

وأطلق إنفانتينو هذا البرنامج في 2016 والذي يقدم مساعدات لكل الاتحادات الوطنية يصل مجموعها إلى نحو 1,6 مليار دولار في الفترة بين العامين 2019 و2022، في إطار برنامج لتنمية اللعبة في مختلف دول العالم.

وأعاد الفيفا في بيان الجمعة تأكيد ما أدلى به انفانتينو سابقاً، لجهة اعفاء الاتحادات من ضرورة تحقيق المعايير الإضافية المطلوبة لعامي 2019 و2020 (للاستفادة من البرنامج)، من أجل دفع كامل المبلغ المستحق لها.

وأعرب الاتحاد الدولي عن أمله في أن تتيح هذه المساعدة المالية الفورية للاتحادات الوطنية "الحد من تأثير (كوفيد-19)"، لاسيما الاتاحة لها "الوفاء بالتزامات مالية أو تشغيلية حيال موظفيها أو طرف ثالث".







