فيفا يؤكد إقامة مباراة العراق وهونغ كونغ في البصرة

وكان فيفا منح الاتحاد العراقي في آب/أغسطس، الضوء الأخضر لخوض التصفيات على أرضه في ملعب مدينة البصرة (جنوب). لكن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عراقية عدة لاسيما بغداد والمحافظات الجنوبية في الأيام الماضية، والتي أدت الى مقتل أكثر من مئة شخص، دفعت الاتحاد العراقي لتأجيل مباريات ضمن الدوري المحلي.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أفاد متحدث باسم الاتحاد الدولي اليوم أن "فيفا يراقب الوضع. المباراة من المقرر ان تقام في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في البصرة".

وتأتي المباراة في ستاد البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثالثة. ويحتل العراق المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة، متساويا بالنقاط مع منتخب هونغ كونغ صاحب المركز الأخير والذي خاض مباراتين.

وخاض العراق في عملية مد وجزر مع الاتحاد الدولي لاستضافة المباريات على أرضه، بعدما كان فيفا قد طلب بداية من الاتحاد العراقي اختيار ملعب خارج البلاد لخوض مبارياته في التصفيات "لأسباب أمنية". لكن الفيفا عاد عن قراره، وأجاز للعراقيين خوض المباريات على أرضهم، في أعقاب زيارة تقييم قامت بها لجنة تابعة للاتحاد الدولي.