"فيفا" سيستشير الاتحادات بخصوص مشروع كأس العالم كل سنتين

وقال في بيان الإثنين إنه "عقب الدعوات الموجهة في أوائل أيلول/سبتمبر إلى أصحاب المصلحة، بما في ذلك جميع الاتحادات القارية، ستُعقد مناقشات في الأسابيع المقبلة".

وتابع "في 15 أيلول/سبتمبر 2021، دعا فيفا أيضاً اتحاداته الأعضاء الى أول اجتماع قمة عبر الإنترنت في 30 أيلول/سبتمبر 2021. هذه إحدى الفرص العديدة لإقامة حوار بناء ومفتوح على مدى الأشهر المقبلة، على المستويين العالمي والإقليمي...".

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين والتي ظهرت دون جدوى في التسعينيات، في أوائل آذار/مارس الماضي من قبل المدرب السابق لأرسنال الانكليزي ومدير التطوير في فيفا حالياً الفرنسي أرسين فينغر، لكن واجهت في الأيام القليلة الماضية معارضة كبيرة.

وأطلق فيفا "دراسة جدوى" اقترحها الاتحاد السعودي للعبة، المقرّب من رئيس فيفا السويسري-الايطالي جاني إنفانتينو، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 في فيفا الذي عقد بتاريخ 21 أيار/مايو 2021.

لكن اقتراحات فيفا لاقت اعتراضات خصوصاً من رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، معتبراً ان هذه الخطة "ستضعف" كأس العالم، فيما اعتبر منتدى الدوريات العالمية انها "ستقوّض" رفاهية اللاعبين، ورأى اتحاد أميركا الجنوبية ان تقصير الفترة الفاصلة "ليس مبرراً من الناحية الرياضة".

ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتين، انها قد تجلب إيرادات إضافية توزّع على اتحادات في إفريقيا، آسيا وأميركا الجنوبية المعتمدة بشكل كبير على تمويل فيفا مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.

ووفقاً لفينغر، ستكون الفكرة بإقامة نهائيات كل صيف انطلاقاً من موسم 2025-2026، بالتناوب بين كأس العالم والبطولات القارية مثل كأس أوروبا وكوبا أميركا، مع تجميع التصفيات في شهر واحد: تشرين الأول/أكتوبر، أو شهرين: تشرين الأول/أكتوبر وآذار/مارس.

وتفادى فينغر مخاطر إرهاق اللاعبين الدوليين أكثر قليلاً، لأنهم سيخوضون عدداً أقل من الرحلات الطويلة وسيستفيدون من "25 يوماً على الأقل" من الراحة بعد منافساتهم الصيفية مع منتخبات ببلادهم.

وفي بيانه الإثنين، قال فيفا "نظراً لأنه مشروع كروي والأولوية فيه للمصلحة العالمية لكرة القدم، فقد بدأت هذه العملية مع لاعبين ومدربين من جميع أنحاء العالم. تم إنشاء المجموعات الاستشارية الفنية تحت إشراف أرسين فينغر، رئيس قسم التطوير العالمي لكرة القدم في فيفا، والمدربة الفائزة مرتين بكأس العالم للسيدات جيل إيليس".

وكشف "سيشمل النقاش أيضاً مشجعين من جميع أنحاء العالم"، مضيفاً "يلتزم فيفا بأن يكون منتدى للنقاش الهادف من خلال الانخراط مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المشجعين، ويتطلع الى المناقشات حول النمو المستدام لكرة القدم في جميع مناطق العالم وعلى جميع المستويات".

