فيروس كورونا يفتك بأربعة لاعبين في صفوف الكاميرون المضيفة

وأعلن سيرج غيفو المسؤول عن الاتصالات في منتخب "الأسود التي لا تروض" لوكالة فرانس برس أنّ "بيار كوندي مالونغ وجان إيفالا كونغيه ومايكل نغادو نغادجوي وكريستيان باسوغوغ سيبقون في الحجر الصحي بعيداً عن المجموعة".



وأضاف أنهم كانوا تحت المراقبة منذ اليوم السابق "لشكوك قوية لدى وصولهم".



وقال غيفو أيضاً إنّ مهاجم بايرن ميونيخ ونجم المنتخب إريك مكسيم تشوبو-موتينغ "غادر التدريبات مبكراً بسبب ألم شديد في ركبته اليمنى".



وتابع: "سيطلعنا التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يتم إجراؤه فور الخروج من المستشفى أكثر عن مدى فداحة الاصابة وفترة غيابه المحتمل".



ويستهل منتخب الكاميرون المرشح لإحراز اللقب، النهائيات بقصه شريط المباريات في الافتتاح أمام بوركينا فاسو في العاصمة ياوندي في 9 كانون الثاني/يناير المقبل. قبل أن يواجه إثيوبيا والرأس الأخضر في المجموعة الأولى.



وفازت الكاميرون بالكأس القارية خمس مرات، كانت آخرها في عام 2017.



وستقام النهائيات في موعدها من 9 كانون الثاني/يناير حتّى 6 شباط/فبراير المقبلين وفقًا لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على الرغم من الشائعات التي تناولت امكانية تأجيلها أو إلغائها بسبب جائحة فيروس كورونا.

