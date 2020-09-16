فيروس كورونا يضرب سبورتينغ لشبونة

وأكد المصدر أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وينطلق الدوري المحلي الجمعة في ظل إقامة المباريات من دون جماهير ووسط إجراءات صحية صارمة خوفاً من جائحة "كوفيد-19"، على أن يستهل سبورتينغ لشبونة مبارياته أمام ضيفه جيل فيتشنتي.

وكان فريق سبورتينغ لشبونة ألغى الأحد الماضي مباراة ودية أمام نادي نابولي الإيطالي بعدما تبين وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس "كوفيد-19" بين لاعبيه، قبل أن يرتفع العدد الثلاثاء إلى سبع حالات.

وكان نادي جيل فيسنتي قد أعلن في وقت سابق عن وجود 15 حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه، من بينهم 10 لاعبين وخمسة أعضاء من الطاقم التدريبي، قبل أن يقرر معاودة التمارين الأربعاء مع اللاعبين الذين خضعوا للفحوص وجاءت نتائجهم سلبية.

وقال متحدث باسم النادي لوكالة "فرانس برس": "تم رفع الحجر وعاد الفريق للتمارين هذا الصباح مع اللاعبين الـ 15 المتوفرين"، في وقت ما زالت الحالات الإيجابية "في الحجر الصحي".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان بشأن إلغاء المباراة المرتقبة السبت، فيما كان أكد وزير الصحة أنطونيو لاسيردا الإثنين أن السلطات ستجري تقييماً "قبل كل مباراة".





