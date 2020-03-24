فيروس كورونا يجبر أستراليا على إيقاف النشاط الكروي

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم في مؤتمر صحفي في سيدني يوم الثلاثاء: ”اتخذ الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قراراً صعباً للغاية بتأجيل الجولات الأخيرة من الدوري الأسترالي.

وأضاف ”هذا قرار بالإجماع من مجلس إدارة الاتحاد الأسترالي وكل الأندية. سيراجع الاتحاد الأسترالي الموقف في الأسابيع التالية وسيجري تقييماً إضافياً للوضع في 22 أبريل“.

وبذلك تكون أستراليا علقت كافة المسابقات الرياضية الكبرى بعدما توقفت منافسات بطولات الرجبي وكرة القدم الأسترالية في الأيام الأخيرة.

ويضم الدوري الاسترالي 11 فريقا بينهم فريق واحد من نيوزيلندا هو ويلينغتون، علماً بأن قرار الإيقاف جاء قبل خمس مراحل على نهايته.

ولم تكن إقامة المباريات بأبواب موصدة في نهاية الأسبوع الماضي مجدية، لأن القيود المفروضة على السفر تمنع الآن إقامة المباريات، فضلاً عن وجود فريقين في الحجر الصحي.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون في مؤتمر صحافي في سيدني "بالنسبة لمسابقة وطنية تقام تقريباً في جميع مناطق أستراليا، ومسابقة تقام أيضا في نيوزيلندا، فإن المهمة الصعبة التي كنا نواجهها تحولت إلى مهمة مستحيلة".

وأضاف "لكن هذه الرياضة ستعود إلى الحياة، أنا متأكد تماما".

وأحصت أستراليا 1800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد مع سبع وفيات، أغلبها في مدنها الرئيسية. وحظرت أستراليا دخول أي أجنبي غير مقيم في البلاد، وفرضت قيوداً صارمة على الحركة داخلها.

