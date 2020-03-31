فيروس كورونا: لا استئناف للأحداث الرياضية الكبرى في الصين



وسرت تكهنات بأنّه يمكن لبطولتي كرة القدم وكرة السلة أن تنطلقا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد تضاؤل أعداد الحالات المصابة محلياً.

لكن الصين التي ظهر فيها فيروس "كوفيد-19" في كانون الأول/ديسمبر قبل أن ينتشر في العالم، قالت إنها تواجه الآن تهديداً جديداً هو انتقال العدوى من الاشخاص الذين يدخلون البلاد من الخارج.

وأعلنت الحكومة الصينية في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي أنّها خفضت عدد الرحلات الدولية، وأنه بدءاً من منتصف ليل السبت لن يعود بإمكان الأجانب الدخول إليها حتى أولئك الذين يحملون تأشيرات صالحة وإقامات.

وفرض القرار على العائدين تمضية أسبوعين في العزل المنزلي.

واستبعدت الإدارة العامة للرياضة أي أمل بعودة الوضع الرياضي في الصين إلى طبيعته قريباً.

وقالت في إشعار نقلته وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع: "من أجل تحسين الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، لا يتعين استئناف أي أحداث رياضية كبرى مثل سباقات الماراتون التي تجمع حشوداً من الناس".

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري الصيني في 22 شباط/فبراير الماضي، لكن تمّ تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد تفشي فيروس "كوفيد-19" في ووهان في كانون الأول/ديسمبر 2019.

كذلك الأمر بالنسبة لبطولة كرة السلة التي تمّ تعليقها من قبل اتحاد اللعبة.