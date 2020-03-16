فيروس كورونا - جمال بلماضي يدعو إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية

وقال بلماضي على الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "في مثل هذه الأوقات الغامضة والمضطربة إلى حد ما، أردت كمواطن أولا ثم كمدرب، أن أخاطب جميع مواطني بلدي حيث هم، في البداية يجب أن أقول لهم أن يعتنوا بأنفسهم وعائلاتهم، وأن يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة التي نعرفها جميعاً عن هذا الوباء".

وأضاف " منطقياً من الصعب الحديث عن كرة القدم حالياً لكن لم ننس عملنا رغم كل الظروف، استغل الفرصة لأقول للاعبينا الشجعان أن يعتنوا بأنفسهم وأقاربهم وأوجه لهم تحياتي راجياً من الله أن يحفظنا ويبعد عنا هذا البلاء".