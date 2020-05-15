فيروس كورونا: بطولات كروية استعادت نشاطها وأخرى تنتظر



في ما يأتي عرض للدوريات التي استأنفت نشاطها وتلك التي حددت مواعيد العودة، وأخرى تبحث في بروتوكولات معينة لاسيما صحية منها، لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس.

دوريات حسمت عودتها

على خطى دوري جزر فارو المتواضع الذي عادت الحياة اليه السبت الماضي، سيكون الدوري الألماني "بوندسليغا" أول البطولات الأوروبية الخمس الكبرى التي تستأنف موسمها اعتبارا من السبت.

وعلى رغم تفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم، كانت بيلاروسيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تعلق بطولتها المحلية خلال الشهرين الماضيين.

في ما يأتي المواعيد التي حُسِمت رسميا لاستئناف بعض البطولات الوطنية:

جزر فارو: التاسع من أيار/مايو

ألمانيا: 16 أيار/مايو

الجمهورية التشيكية: 23 أيار/مايو

الدنمارك: 28 أيار/مايو

صربيا: 30 أيار/مايو

النمسا: الثاني من حزيران/يونيو

البرتغال: الرابع من حزيران/يونيو

كرواتيا: السادس من حزيران/يونيو

تركيا: 12 حزيران/يونيو

النروج: 16 حزيران/يونيو

روسيا: 21 حزيران/يونيو

فنلندا: الأول من تموز/يوليو

بانتظار الضوء الأخضر

تأمل العديد من البطولات، مثل إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

رومانيا: 27 أيار/مايو

بولندا: 29 أيار/مايو

إنكلترا: قرابة منتصف حزيران/يونيو

إسبانيا: 12 حزيران/يونيو

إيطاليا: 13 حزيران/يونيو

اليونان: 14 حزيران/يونيو

سويسرا: 20 حزيران/يونيو

بطولات حَسَمَت أمر إنهاء الموسم

بات الدوري الهولندي أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر.

ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية نيسان/أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى أيلول/سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى. وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جرمان ومرسيليا ورين.

وبالنسبة لاسكتلندا تسير نحو إنهاء مبكر للموسم.

البطولات التي اتخذت قرارها رسميا بانهاء الموسم:

هولندا في 24 نيسان/أبريل دون أن يُمنَح اللقب

فرنسا في 30 نيسان/أبريل مع الاعتماد على الترتيب قبل التوقف، فاحتفظ سان جرمان باللقب.

بلجيكا في 15 أيار/مايو مع الاعتماد على الترتيب قبل التوقف، وبالتالي تتويج بروج باللقب.