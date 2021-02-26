English
العربية
الدوري الأوروبي
كرة القدم

فيردر بريمن يقلب الطاولة على آينتراخت فرانكفورت

من قبل

حقق فيردر بريمن فوزاً ثميناً على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 2-1 اليوم الجمعة في الجولة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

وافتتح البرتغالي أندريه سيلفا التسجيل للضيوف في الدقيقة التاسعة ثم أدرك التشيكي تيودور غيبري سيلاسي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 ثم منح زميله الأميركي جوشوا سارجنت (62) نقاط المواجهة لفيردر بريمن. 

وبدأ الضيوف اللقاء بأفضل طريقة حين افتتحوا التسجيل عبر البرتغالي سيلفا برأسية بعدما وصلته الكرة من الصربي فيليب كوستيتش إثر ركلة ركنية (9).

وفي مطلع الشوط الثاني، أطلق بريمن اللقاء من نقطة الصفر حين أدرك التعادل بهدف للتشيكي غيبري سيلاسي تأكدت صحته بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR" في الدقيقة 47.

وقلب بريمن الوضع تماماً حين سجل هدف التقدم في الدقيقة 62 عبر الأميركي سارجنت بعد تمريرة من ماكسيميليان إيغيستاين، ثم حافظ على هذه النتيجة حتى النهاية. 
 

آينتراخت فرانكفورت فيردر بريمن أندريه سيلفا
السابق الـ"كاف" يرفع القيود عن استضاف
اقرأ
الـ"كاف" يرفع القيود عن استضافة ليبيا للمباريات الرسمية
التالي

آخر الأحداث

>