فيردر بريمن يقلب الطاولة على آينتراخت فرانكفورت

وافتتح البرتغالي أندريه سيلفا التسجيل للضيوف في الدقيقة التاسعة ثم أدرك التشيكي تيودور غيبري سيلاسي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 ثم منح زميله الأميركي جوشوا سارجنت (62) نقاط المواجهة لفيردر بريمن.

وبدأ الضيوف اللقاء بأفضل طريقة حين افتتحوا التسجيل عبر البرتغالي سيلفا برأسية بعدما وصلته الكرة من الصربي فيليب كوستيتش إثر ركلة ركنية (9).

وفي مطلع الشوط الثاني، أطلق بريمن اللقاء من نقطة الصفر حين أدرك التعادل بهدف للتشيكي غيبري سيلاسي تأكدت صحته بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR" في الدقيقة 47.

وقلب بريمن الوضع تماماً حين سجل هدف التقدم في الدقيقة 62 عبر الأميركي سارجنت بعد تمريرة من ماكسيميليان إيغيستاين، ثم حافظ على هذه النتيجة حتى النهاية.

