وتوقفت كرة القدم للمحترفين في معظم مسابقات الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب الجائحة ولا تزال هناك أسئلة حول اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في 30 حزيران/يونيو وهل سيتم السماح لهم بمواصلة اللعب مع الأندية حال تمديد الموسم؟.

وسيكون بمقدور فيرتونخن الانتقال المجاني عندما ينتهي عقده مع توتنهام هذا الموسم وقال إنه يدرس عدة عروض من أندية في إيطاليا وإسبانيا لكنه لم يستبعد الاستمرار مع ناديه اللندني.

وأبلغ فيرتونخن محطة بلاي سبورت التلفزيونية البلجيكية "سأصبح لاعباً حراً والكثير من الأندية لا تملك المال لدخول سوق الانتقالات. اللاعب الحر مثلي سيكون الأكثر حظاً في الفترة المقبلة بسبب الأزمة الصحية العالمية، لكني

سأصبر قليلاً لأني أرغب في اللعب مع النادي المناسب وربما يكون توتنهام مرة أخرى.. منذ يناير قدمت العديد من الأندية عروضاً جادة. اللعب في إسبانيا وإيطاليا أيضاً من ضمن الخيارات".

وقال فيرتونخن إن الثنائي الدولي البلجيكي دريس ميرتنز مهاجم نابولي وتوماس مونييه مدافع باريس سان جيرمان في نفس المركب حيث تنتهي عقودهما في يونيو.

وكان توتنهام يحتل المركز الثامن في الدوري الممتاز قبل تعليق المنافسات.