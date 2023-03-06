فيتوريا يختار المحترفين خارج مصر قبل مواجهة مالاوي

وجاء استدعاء صلاح غداة ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي لفريقه بسباعية نظيفة في الدوري الانكليزي رافعا غلته مع الـ"ريدز" الى 129 هدفا وبات هدافهم التاريخي في الـ"بريمرليغ".

كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجّل في ست مباريات توالياً في شباك مانشستر يونايتد.

وشهدت القائمة غياب لاعب وسط أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي محمد النني وجناح طرابزون سبور التركي محمود حسن "تريزيغيه" بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يكشف فيتوريا عن القائمة النهائية التي تضم أيضاً اللاعبين المحليين في 17 آذار/مارس الجاري، من أجل بدء معسكر إعدادي في 20 منه استعداداً لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في 24 الحالي بملعب القاهرة الدولي، و28 منه في ليلونغوي.

واستهلت مصر التصفيات بفوز صعب على ضيفتها غينيا 1-صفر، وخسرت أمام مضيفتها إثيوبيا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية، والأمر ذاته بالنسبة إلى مالاوي التي تغلبت على ضيفتها اثيوبيا 2-1 في الجولة الاولى، وخسرت امام مضيفتها غينيا صفر-1 في الثانية.

وتملك المنتخبات الأربعة ثلاث نقاط مع أفضلية فارق الاهداف لإثيوبيا صاحبة الصدارة أمام مالاوي وغينيا ومصر.

وهنا قائمة اللاعبين المحترفين في الخارج: محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، أحمد حجازي وطارق حامد (اتحاد جدة السعودي)، أحمد حسن "كوكا" (ألانيا سبور التركي)، سام مرسي (ايبسويتش تاون الإنكليزي)، أحمد حمدى (مونتريال الكندي)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، عمر مرموش (فولفسبورغ الألماني)، إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي).