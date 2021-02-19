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كرة القدم

فولفسبورغ ثالثاً مؤقتاً

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صعد فولفسبورغ، مفاجأة الموسم، إلى المركز الثالث موقتاً في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصريح على أرمينيا بيليفيلد بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين الجمعة.

AFP

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 42 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين عن لايبزيغ الثاني و7 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

دخل أرمينيا بيلفيلد الذي يصارع من أجل البقاء، المباراة على وقع انتزاعه تعادلاً مثيراً من بايرن ميونيخ 3-3 في عقر دار الأخير الاثنين الماضي علماً بأنه تقدم عليه مرتين 2-صفر ثم 3-1 قبل أن يكتفي بنقطة واحدة منه.

وكانت الفرصة الأولى لفولفسبورغ عندما أطلق ماكسيميليان ارنولد كرة قوية من 25 متراً لكن حارس أرمينيا شتيفان أورتيغا تصدى لمحاولته على دفعتين (26).

ونجح الضيوف في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة ترجمها السويسري ريناتو شتيفن ليودعها الأخير داخل الشباك (29).

وحسم فولفسبورغ نتيجة المباراة في مطلع الشوط الثاني بهدفين سريعين جاء الأول عبر شتيفن أيضاً (47) وسرعان ما أضاف أرنولد الثالث (54).
 

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