فوز لايبزيغ يؤجل حسم اللقب مجدداً

وكان ماينتس أرجأ السبت حسم اللقب بإسقاطه بايرن المتصدر 2-1، وكانت خسارة لايبزيغ ستوفّر عليه الانتظار حتى المرحلة المقبلة للتتويج.

وسجل هدفي لايبزيغ المالي أمادو هايدارا (46) والسويدي إميل فورسيبرغ (67 من ركلة جزاء).

ولعب شتوتغارت غالبية المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الفرنسي ناويرو أحمدا (19 عاماً) في الدقيقة 14.

وبالتالي كرر فريق المدرب يوليان ناغلسمان فوزه على شتوتغارت، إذ كان تفوق عليه في مرحلة الذهاب بهدف نظيف من توقيع الإسباني داني أولمو.

وعزز لايبزيغ بهذا الفوز وصافته للبوندسيلغا برصيد 64 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بايرن الذي سيحسم اللقب التاسع تواليًا في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة المقبلة.



لكن الأخير وجّه تحذيراً شديداً الأحد مع اكتساحه لضيفه أرمينيا بيليفيلد بخماسية نظيفة.



وسجل أهداف مونشنغلادباخ كل من السويسري بريل إمبولو (6 و69)، الفرنسي ماركوس تورام (15)، الجزائري رامي بنسبعيني (18) والفرنسي الحسن بليا (84).



وبالتالي، بات غلادباخ في المركز السابع مع 46 نقطة، ويمنحه هذا المركز فرصة للتأهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، قبل ثلاث مراحل من نهاية الدوري.

