فوز كبير لبايرن ميونيخ على دي سي يونايتد

وافتتح الدولي السنغالي القادم من ليفربول الإنكليزي مقابل قرابة 40 مليون يورو التسجيل من ركلة جزاء بعد 5 دقائق من صافرة البداية، فيما أضاف المدافع دي ليخت المنضم حديثاً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 67 مليون يورو الهدف الرابع لفريقه من ركلة ركنية بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب بعد الاستراحة (47).

وتناوب على تسجيل الأهداف النمسوي مارسيل سابيتزر (12) وسيرج غنابري (44) والهولندي يوشوا زيرتزي (51) وتوماس مولر (90+2).

وسجل أهداف دي سي يونايتد الذي تعاقد أخيراً مع لاعبه السابق الدولي الانكليزي واين روني ويمر بفترة صعبة، البديلان النروجي سكاغه سيمونسن ليلاند (54) وثيودور كو ديبيترو (83).

