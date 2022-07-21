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فوز كبير لبايرن ميونيخ على دي سي يونايتد

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برز الوافدان الجديدان المهاجم السنغالي ساديو مانيه وقلب الدفاع الهولندي ماتَايس دي ليخت بقميص فريقهما بايرن ميونيخ في الفوز العريض الودي على دي سي يونايتد 6-2 في العاصمة واشنطن، ضمن إطار استعدادات النادي البافاري للموسم الجديد.

REUTERS

وافتتح الدولي السنغالي القادم من ليفربول الإنكليزي مقابل قرابة 40 مليون يورو التسجيل من ركلة جزاء بعد 5 دقائق من صافرة البداية، فيما أضاف المدافع دي ليخت المنضم حديثاً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 67 مليون يورو الهدف الرابع لفريقه من ركلة ركنية بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب بعد الاستراحة (47).

وتناوب على تسجيل الأهداف النمسوي مارسيل سابيتزر (12) وسيرج غنابري (44) والهولندي يوشوا زيرتزي (51) وتوماس مولر (90+2).

وسجل أهداف دي سي يونايتد الذي تعاقد أخيراً مع لاعبه السابق الدولي الانكليزي واين روني ويمر بفترة صعبة، البديلان النروجي سكاغه سيمونسن ليلاند (54) وثيودور كو ديبيترو (83).
 

بايرن ميونيخ ساديو مانيه ماتايس دي ليخت
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