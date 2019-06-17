فوز عريض لإيطاليا على إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة

أقيمت المباراة مساء الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الأولى واستضافتها مدينة بولونيا ووضع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل فيدريكو كييزا النتيجة عقب إحرازه الهدف الأول للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 36 ثم أضاف اللاعب ذاته الهداف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن لورينزو بيليغريني لاعب روما من إحراز الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وضمن المجموعة ذاتها فاز المنتخب البولندي على نظيره البلجيكي (3-2)، أحرز أرون ليا الهدف الأول لمنتخب بلجيكا ثم تعادل سيمون زوركوفسكي لبولندا في الدقيقة 26 وأضاف كريستيان بيليك ثاني الأهداف في الدقيقة 52 قبل أن يؤكد سيباستيان سزيمانسكي تفوق البولنديين بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وقبل نهاية اللقاء بست دقائق سجل ديون كولز هدف بلجيكا الثاني.



