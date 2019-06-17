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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

فوز عريض لإيطاليا على إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة

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حقق المنتخب الإيطالي فوزاً كبيراً على نظيره منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار بطولة أوروبا تحت 21 سنة التي تستضيفها إيطاليا وسان مارينو حتى الثلاثين من الشهر الحالي.

@UEFAUnder21

أقيمت المباراة مساء الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الأولى واستضافتها مدينة بولونيا ووضع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل فيدريكو كييزا النتيجة عقب إحرازه الهدف الأول للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 36 ثم أضاف اللاعب ذاته الهداف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن لورينزو بيليغريني لاعب روما من إحراز الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وضمن المجموعة ذاتها فاز المنتخب البولندي على نظيره البلجيكي (3-2)، أحرز أرون ليا الهدف الأول لمنتخب بلجيكا ثم تعادل سيمون زوركوفسكي لبولندا في الدقيقة 26 وأضاف كريستيان بيليك ثاني الأهداف في الدقيقة 52 قبل أن يؤكد سيباستيان سزيمانسكي تفوق البولنديين بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وقبل نهاية اللقاء بست دقائق سجل ديون كولز هدف بلجيكا الثاني.


 

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