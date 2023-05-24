فوز ثمين لنيجيريا على إيطاليا

وتناوب على تسجيل هدفي "النسور الممتازة" كل من فاغو لاوال (61) وجود صنداي (90+5).
وبذلك رفعت نيجيريا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة لتضمن منطقيًا بطاقة العبور إلى ثمن نهائي البطولة العالمية.
في المقابل تجمّد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط.
وتناوب على تسجيل هدفي "النسور الممتازة" كل من فاغو لاوال (61) وجود صنداي (90+5).
وبذلك رفعت نيجيريا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة لتضمن منطقيًا بطاقة العبور إلى ثمن نهائي البطولة العالمية.
في المقابل تجمّد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط.
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