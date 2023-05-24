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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

فوز ثمين لنيجيريا على إيطاليا

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حقق المنتخب النيجيري فوزًا ثمينًا على نظيره الإيطالي بهدفين دون ردّ اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™.

AFP

وتناوب على تسجيل هدفي "النسور الممتازة" كل من فاغو لاوال (61) وجود صنداي (90+5).

وبذلك رفعت نيجيريا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة لتضمن منطقيًا بطاقة العبور إلى ثمن نهائي البطولة العالمية.

في المقابل تجمّد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط.

نيجيريا إيطاليا كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™
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