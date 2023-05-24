فوز ثمين لنيجيريا على إيطاليا

من قبل beIN SPORTS May 24, 2023 22:13 حقق المنتخب النيجيري فوزًا ثمينًا على نظيره الإيطالي بهدفين دون ردّ اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™.