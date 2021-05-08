فوز بوروسيا دورتموند على لايبزيغ يهدي بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ هيمنته المطلقة على البوندسليغا عندما حافظ على اللقب مستفيداً من إنهاء دورتموند لآمال ضيفه لايبزيغ الضئيلة بالفوز عليه 3-2 في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وضمن بايرن ميونيخ الفوز للقب بسبب توقف رصيد لايبزيغ الذي تبقى له مباراتين عند 64 نقطة بفارق سبع نقاط عن الفريق البافاري (71).

وسجّل رويس الهدف الأول لصالح دورتموند مبكراً (7) قبل أن يأتي الهدف الثاني من الإنكليزي سانشو (51)، لكن كلوستيرمان ذلّل الفارق (63)، والإسباني أولمو عاد بنتيجة التعادل (77).

وتمكن سانشو في الوقت القاتل من تأكيد أفضلية دورتموند محرزاً الهدف الثالث (87).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 58 نقطة ليبقي على حظوظه القوية في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وباتت مباراة بايرن ميونيخ مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت مجرّد مناسبة احتفالية لرفاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولم يتمكن أي فريق من زحزحة بايرن ميونيخ عن عرشه كبطل للدوري الألماني منذ موسم 2012-2013، كما أنّه اللقب الثلاثين لحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وفقد باير ليفركوزن الأمل نهائياً بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما بات متخلفاً بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع نتيجة تعادله السلبي مع فيردر بريمن الذي لا يزال في دائرة خطر الهبوط بما أنه يتقدم موقتا بفارق نقطتين فقط عن المركز السابع عشر ونقطة عن المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وستكون ضربة قاسية جداً خسارة بريمن في دوري الكبار الذي سبق أن فقد أحد اعمدته شالكه الذي مني السبت بهزيمته الثانية والعشرين بخسارته أمام هوفنهايم 2-4.

وفاز فولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين 3-0، وهوفنهايم على شالكه 4-2.