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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

فورميغا تخوض مباراتها الأخيرة مع المنتخب البرازيلي

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ستودّع لاعبة الوسط البرازيلية فورميغا إحدى أشهر اللاعبات في بلادها منتخب السيليساو عندما تخوض آخر مباراة لها ضمن صفوفه ضد الهند في دورة ودية في 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

AFP


وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا قال فيه إن "لاعبة الوسط التي خاضت 233 مباراة دولية ستعود إلى صفوف المنتخب لتخوض آخر مباراة لها على الصعيد الدولي بألوان السيليساو التي طالما شعرت بفخر في صفوفه".

وستكون المباراة ضد الهند واحدة من سلسلة مباريات للمنتخب البرازيلي للسيدات ضمن دورة دولية ستقام في ماناوس.

وكانت فورميغا (43 عاما) غادرت فريقها السابق باريس سان جيرمان الفرنسي وانتقلت إلى ساو باولو بعقد ينتهي في كانون الأول/ديسمبر عام 2022.

وخاضت فورميغا المولودة في سلفادور دو باهيا باكورة مبارياتها الدولية عام 1995.

يذكر أنها حاليا اللاعبة الأكبر سنا التي تشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات (41 عاما في 2019)، والهدافة الأكبر سنا أيضا (37 عاما في 2015).

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فورميغا المنتخب البرازيلي للسيدات
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