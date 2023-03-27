فليك يعد بتقديم كرة قدم "مثيرة" لأنصار ألمانيا

وكان المنتخب الألماني خرج بخُفَّي حُنين من الدور الأول في مجموعة كان من أبرز المرشحين لها إلى جانب نظيره الإسباني، لكنه فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية بحلوله ثالثاً بعد خسارة أمام اليابان وتعادل مع إسبانيا وفوز على كوستاريكا.

وكانت المرة الثانية توالياً التي يخرج فيها المنتخب الألماني من الدور الأول بعد أن عاش الكابوس ذاته في مونديال 2018 في روسيا، في مجموعة ضعيفة ضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية عندما حل في المركز الأخير.

وقال فليك الذي فاز فريقه على البيرو 2-0 في مباراة ودية الأسبوع الماضي "الانتصارات دائماً ما تكون إيجابية من أجل الثقة بالنفس. لكني اعتقد أيضاً بأن أسلوب وطريقة كرة القدم التي نعتمدها ستخلق الاثارة لدى الانصار".

واعتبر فليك بان مواجهة بلجيكا ستكون مختلفة لأنها "نوعية أخرى من المنافسين"، واضاف "لديهم مدرب جديد وروح جديدة، يمكنكم ان تروا بأنهم يملكون لاعبين رائعين عندما يكونون تحت الضغط دائماً ما يجدون الحلول".

وتابع "انه أحد أفضل المنتخبات الموجودة حالياً وبالتالي ستكون فرصة لنا لاختبار امكانياتنا ضدها".

وكشف فليك ان المدافع تيلو كيهرر والمهاجم سيرج غنابري سيستهلان المباراة بدلاً من نيكو شلوتربيك وكاي هافيرتس، لمرض الاول واصابة الثاني.

يذكر أن ألمانيا لا تخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اوروبا 2024 لأنها الدولة المضيفة لها.

