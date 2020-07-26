فليك يتحدث عن عودة زوله ومباراة تشيلسي

وتعرض لاعب منتخب ألمانيا للإصابة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولم يشارك في أي مباراة من يومها.

وقال فليك في مؤتمر صحفي "أنا راض تماماً عن طريقة أدائه خلالالتدريبات ومستوى التركيز.. حتى خلال تدريبات اليوم أثناء اللعب تسعة مقابل تسعة أدى جيداً جداً. أتوقع أن يستعيد كامل لياقته".

وأضاف فليك "بالتأكيد تنقصه لياقة المباريات لكن يمكنه اللعب لبعض الوقت (يوم الجمعة) في مواجهة أولمبيك مرسيليا".

وسيلتقي بايرن الذي توج بلقبي الدوري والكأس المحليين هذا الموسم مع النادي الفرنسي في مباراة ودية قبل مواجهة تشيلسي الانكليزي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا في الشهر المقبل.

وكان بطل ألمانيا فاز 3-0 ذهاباً في لندن.

وأضاف مدرب النادي البافاري "المباراة أمام تشيلسي هي مهمتنا المقبلة.. وهذا ما نركز عليه".

وتابع "علينا أولاً مواجهة تشيلسي ثم تجاوز هذه العقبة. وأي شيء آخر يأتي بعد ذلك".

