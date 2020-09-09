فليك منزعج من وضعية ألكانتارا وألابا في بايرن ميونيخ



وتعثرت المفاوضات لتمديد عقد اللاعبين وهما عضوان أساسيان في الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بعد بقاء سنة على انتهاء عقديهما الحاليين.

واعترف فليك خلال تواجده في مناسبة في ميونيخ عند سؤاله عن مستقبل اللاعبين في الفريق البافاري "الوضع ليس بسيطا. أنا لا أعرف من سيغادر ومن سينضم إلينا".

وأضاف "هذا ليس مثاليا أبدا، لكن طالما أن كليهما في الفريق، فأنا أخطط على هذا الأساس".

وتم ربط ألكانتارا في الفترة الأخيرة بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز وسط اهتمام من ليفربول حامل اللقب ومانشستر يونايتد.

وأوضح الإسباني البالغ 29 عاما خلال مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي "لم أقل أبدا إنني سأترك بايرن" لكن المسؤولين في النادي لا يزالون متشائمين بشأن فرصهم في إقناعه بالبقاء.

وعاد بايرن إلى التدريب الاثنين استعدادا لبدء موسمه الجديد بعد فترة الاستراحة التي نالها اللاعبون إثر فوزهم بالثلاثية التاريخية، حيث تنطلق مسيرتهم نحو الحفاظ على لقب البوندسليغا على أرضهم أمام شالكه في 18 أيلول/سبتمبر الحالي.

وشارك ألابا البالغ من العمر 28 عاما، والذي ارتبط اسمه بمانشستر سيتي، في تدريبات الفريق عن بعد (عبر الإنترنت) هذا الأسبوع، ومن المتوقع مشاركة ألكانتارا، الذي حصل على راحة إضافية بعد أن لعب مع إسبانيا، عند استئناف التدريب الكامل الجمعة.

وأصر فليك على أنه يجب حسم موضوع مستقبل النجمين قريبا.

وسبق لبايرن ميونيخ أن خسر الثلاثي إيفان بيريشتش العائد إلى إنتر ميلان الإيطالي وفيليبي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني وألفارو أودريوزولا إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء فترات إعارتهم.

واعتبر فليك أن الفريق "خسر النوعية".





