فليك مدربا لألمانيا بعد بطولة أوروبا

وقال الاتحاد في بيان: "هانزي فليك سيكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني. وقع المدرب البالغ من العمر 56 عامًا اليوم عقدًا في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت-سور-لوماين حتى عام 2024 والذي يتضمن أيضًا فترة إقامة البطولة الأوروبية على أرضنا".

وكان هذا التعيين متوقعًا منذ أسابيع عدة ولم يكن مجالًا للشك حيث بدا فليك الخليفة المثالي ليواكيم لوف الذي أعلن في آذار/مارس الماضي أنه بعد 15 عامًا على رأس الـ"مانشافت"، ستخلى عن منصبه بعد نهائيات بطولة أوروبا هذا الصيف.

وأعرب فليك، المولود في بادي-وورتمبرغ على غرار لوف، عن سعادته بالتعيين، وقال: "أنا متلهف جدا لأنني أرى مستوى اللاعبين، وخاصة اللاعبين الألمان الشباب. لذلك لدينا كل الأسباب لخوض غمار البطولات القادمة، على سبيل المثال بطولة أوروبا على أرضنا في عام 2024، بالتفاؤل".

من جهته، أشاد مدير المنتخب الألماني المهاجم الدولي السابق أوليفر بيرهوف بالتعاقد مع فليك، وقال "أعرف وأقدِّر المؤهلات البشرية والمهنية لهانزي فليك منذ السنوات العديدة الناجحة التي قضيناها معًا في المنتخب الوطني (...) كان من المهم بالنسبة لي أن تكون لدي أفكار واضحة قبل بدء البطولة الأوروبية. لدينا هدف مشترك كبير: العودة إلى قمة العالم".

وكان فليك الذي استلم الإدارة الفنية للعملاق البافاري في شتاء عام 2019، أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ بايرن ميونيخ حيث قاده الى الفوز بسبعة ألقاب، بينها لقبان في الدوري وواحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا (2020).

وبسبب خلاف مع المدير الرياضي للنادي البافاري لاعبه الدولي البوسني السابق حسن صالح حميديتش بشأن سياسة التعاقد، طلب فليك إنهاء عقده الذي كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2023، في نهاية الموسم.

وأعلن بايرن ميونيخ الشهر الماضي تعيين مدرب لايبزيغ الشاب يوليان ناغلسمان (33 عامًا) خلفا له.