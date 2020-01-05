فليك عن معسكر بايرن ميونيخ في قطر: "كل شيء رائع"

مازن الريس - قطر



قال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "كما تعلمون قطر تستعد لاستضافة كأس العالم 2022، الأمور هنا جيدة جداً، ببساطة كل شيء رائع" مشيراً إلى حالة الطقس والإمكانيات المتوفرة.

ووصل بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني أمس السبت إلى قطر وقد انطلق معسكره الشتوي فعلياً والذي سينتهي في العاشر من كانون الثاني/يناير الحالي.

وأجاب فليك عن العديد من الاستفسارات الخاصة بمعسكر بايرن ميونيخ في قطر وحالة بعض نجوم الفريق الصحية إضافة لسوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وقال عن سبب عدم إجراء أيّ لقاء ودي في قطر رغم وجود العديد من الأندية العالمية التي ستقيم معسكراتها الشتوية في ذات التاريخ: "نريد أن نركز الآن على التدريبات، التدريبات فقط، لا يوجد لدينا الوقت لإجراء أي مباراة ودية حالياً".

وفيما يتعلق بحالة نجم الفريق غنابري قال فليك: "يعاني من بعض المشاكل العضلية، اضطر للتوقف عن الجري اليوم، علينا أن نتعامل بجدية مع حالته".

أما عن البولندي ليفاندوفسكي والفرنسي كومان، فقد قال فليك إنّه ينتظر تعافيهما بشكل كامل من الإصابات ويأمل أن يجدهما بأفضل حال قبل العودة إلى ألمانيا.



وحلّ فليك بدلاً من الكرواتي كوفاتش بعد النتائج السلبية التي حققها الأخير بداية هذا الموسم، إلا أنّ وضع بايرن ميونيخ لم يتحسن كثيراً إذ يحتل المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ المتصدر، وقال فليك عن ذلك: "المنافسة صعبة جداً هذا الموسم، الفرق الأخرى تتطور باستمرار، علينا مواصلة العمل بجد من أجل حصد اللقب".

ورفض فليك الخوض في شائعات انزعاج نوير من التعاقد مع الحارس الجديد نوبيل الذي سينضم إلى بايرن الموسم المقبل مكتفياً بالقول: "إن الحارس الجديد صفقة ممتازة وموهبة واعدة".

وفيما يتعلق بشائعات سوق الانتقالات فلم يعط فليك أي إجابة واضحة بشأن تعاقدات الفريق الجديدة أو حتى الراحلين عن البافاري هذا الشهر.