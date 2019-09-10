فلسطين تخسر من سنغافورة وفوز جديد لكوريا الشمالية

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 4 عبر محمد شاكر بن حمزة، لكن المنتخب العربي الفلسطيني عادل سريعاً من خلال ياسر حمد 13.

ليعود محمد صفوان بحر الدين ليعيد التقدم لمنتخب بلاده سنغافورة وقبل نهاية الشوط الأول 39.

فلسطين كانت قد افتتحت التصفيات بفوز مبهر على أوزبكستان في الجولة الأولى 2-0، في حين تعادلت سنغافورة مع اليمن 2-2 في إطار الجولة الأولى.

المجموعة الأولى:

وفي إطار المجموعة الأولى وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء فازت الفلبين على غوام 4-1.

المجموعة الثانية:

وفي المجموعة الثانية فازت نيبال على تايوان 2-0.

نتائج منطقية في المجموعة السادسة

عادت طاجيكستان بالفوز من أرض منغوليا 1-0، بينما استهلت اليابان مسيرتها بالفوز خارج ملعبها بهدفين نظيفين على ميانمار، أحرز شويا ناكاجيما الهدف الأول في الدقيقة 16 قبل أن يضيف تاكومي مينامينو ثاني الأهداف في الدقيقة 26.

كوريا الشمالية تواصل حصد النقاط في الثامنة

وتصدرت كوريا الشمالية مجموعتها الثامنة عقب فوز متواضع على مضيفتها سيريلانكا بهدف دون رد حمل توقيع جانك كوك (67) لترفع رصيدها إلى ست نقاط عقب فوزها المفاجئ على لبنان في المرحلة الأولى 2-0.

وتجنبت كوريا الجنوبية مفاجأة من مضيفتها تركمانستان وغلبتها بثنائية نظيفة لنا سانغهو وجونغ وو يونغ (13 و83).