فلسطين تختتم مبارياتها في الدور الأول بالفوز على سوريا



وتقام لاحقاً المباراة الحاسمة بين العراق واليمن حيث يحتاج الأول للتعادل لحسم بطاقته إلى المباراة النهائية.

ومن جهته، أنهى المنتخب الفلسطيني البطولة بسبع نقاط من فوزين على سوريا 4-3 واليمن (1-صفر) وتعادل سلبي مع لبنان، مقابل خسارة أمام العراق (1-2).

وتقدم المنتخب السوري مبكراً من هجمة منظمة انتهت بكرة أرضية عرضية تهيأت أمام خالد المبيض الذي أكملها مباشرة بقدمه اليمنى إلى المرمى الفلسطيني بعد مرور دقيقتين على انطلاق الشوط الأول.

ولم يشهد الوقت المتبقي على هذا الشوط أي محاولة خطرة مباشرة من قبل المنتخبين، وذلك حتى الوقت بدل الضائع حين أدرك المنتخب الفلسطيني التعادل بواسطة إسلام البطران مستغلاً خطأ الحارس إبراهيم عاملة الذي أفلت الكرة من بين يديه، فأكملها إسلام في الشباك السورية (45).

ودخل المنتخب الفلسطيني الشوط الثاني بقوة وبادر بمحاولات كانت أكثر خطورة على المرمى السوري حتى حصل على ركلة جزاء نفذها عدي الدباغ بنجاح (60).

وبعد دقيقة واحدة عاد الدباغ وأضاف الهدف الثالث، مستغلاً خطأ دفاعياً جديداً (61).

وقلّص المنتخب السوري الفارق في الدقيقة 64 من ركلة جزاء نفذها فراس الخطيب الذي لعب في الدقيقة 73 دوراً في هدف التعادل، حين أرسل كرة عرضية عالية إلى زميله مارديك ماردكيان الذي أكملها برأسه في الشباك.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وجّه المنتخب الفلسطيني الضربة القاضية لنظيره السوري بالهدف الرابع الذي سجله محمد يامين (89).

