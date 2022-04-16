فلاهوفيتش ينقذ يوفنتوس من خسارة أمام بولونيا

وافتتح النمساوي ماركو أرنوتوفيتش التسجيل لبولونيا (52)، فيما أحرز فلاهوفيتش هدف التعادل لـ"بيانكونيري" (90+5).

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وشهدت المباراة حالتي طرد من طرف بولونيا بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو (VAR) إثر اعتراض لاعبي "السيدة العجوز" على عدم احتساب ركلة جزاء، لكن الحكم احتسب مخالفة من خارج المنطقة وأشهر البطاقة الحمراء للمدافع أداما سومورو، كما طرد التشيلي غاري ميديل للاعتراض بشكل غير لائق.

وحقق فيورنتينا فوزاً مهماً بهدف نظيف على فينيزيا ارتقى به إلى المركز السادس مع 56 نقطة.

من جهة أخرى، أنعش كالياري آماله بالبقاء في الدرجة الأولى بفوزه على حساب ضيفه ساسوولو 1-صفر.

وبدوره، فاز ساليرنيتانا متذيل الترتيب على مضيفه سمبدوريا 2-1.

وحقق أودينيزي فوزاً كبيراً على إمبولي 4-1.

