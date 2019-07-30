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كرة القدم

فريق يملكه بيكيه يصعد إلى الدرجة الإسبانية الثالثة

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صعد فريق "أف سي أندورا" الذي يملكه قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه إلى الدرجة الإسبانية الثالثة في كرة القدم، بعد تسديده رسوم الترخيص الممنوحة من الاتحاد الوطني.

Reuters

وكان فريقا سامورا وألكوبنداس من المرشحين للحلول بدلا من رويس المفلس، لكن الاتحاد الاسباني أشار إلى اختياره أندورا لأن الفريق استوفى "المتطلبات المحددة" بدفعه رسوما بلغت 452 ألف يورو (503500 دولار).

وقال رئيس النادي فيران فيلاسكيا في بيان أن فريقه سعى للانضمام إلى الدرجة الثالثة لأنها "فرصة جيدة لنادينا".

ويكون النادي قد صعد درجتين في موسم واحد بعد فوزه بالدوري الكاتالوني الإقليمي الموسم الماضي.

واشترت مجموعة بيكيه "كوزموس هولدينغ غروب" فريق أف سي أندورا في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتعاقد النادي مع لاعبين جدد هذا الصيف، بينهم الجناح ميغل بالانكا (31 عاما) الذي حمل سابقا ألوان ريال مدريد.
 

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