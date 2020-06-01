فريد يقطع 600 كيلومتراً لينضم إلي فلومينينسي

ووقع المهاجم البالغ عمره 36 عاماً عقداً لمدة موسمين وقال يوم الاثنين إنه سيبدأ دعم فريقه بعمل خيري بقيادة دراجته من بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو.

وكتب فريد في انستغرام "الهدف هو تقديم مواد غذائية أساسية لأربعة آلاف عائلة في هذه الرحلة إلى مركز تدريب فلومينيسي والتي أبدأها اليوم".

وتابع "اعتمد عليكم خلال هذه الرحلة التضامنية. أقود الدراجة وأنتم تتبرعون من منازلكم ونحن سويا في هذا الأمر من أجل قضية أكبر".

ويرحل فريد، الذي أصبح ثالث أبرز هداف في تاريخ فلومينيسي في فترته الأول ما بين 2009 و2016، عن كروزيرو بعد هبوط إلى الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي.

وتوقفت منافسات كرة القدم في البرازيل في آذار/مارس ولم تبدأ بطولات الولايات حتى الآن. وعادت بعض الأندية في ريو دي جانيرو للتدريبات بدون احتكاك يوم الاثنين.