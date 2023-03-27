فرنسا تواصل انطلاقتها القوية وتهزم جمهورية أيرلندا

أقيمت المباراة على "استاد أفيفا" في عاصمة جمهورية أيرلندا دبلن وانتهى شوطها الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وفي الشوط الثاني أحرز بنجامان بافار هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 50.

وضمن المجموعة ذاتها انتفض المنتخب الهولندي عقب خسارته الكبيرة خارج ملعبه أمام فرنسا تحديداً (4-0) في الجولة الأولى وحقق الفوز على ضيفه منتخب جبل طارق بثلاثة أهداف دون رد أحرزها كل من ممفيس ديباي (23) وناثان آكي (50) و(82).

وانفرد المنتخب الفرنسي بصدارة منتخبات المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فيما حلت اليونان التي لم تلعب في هذه الجولة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب الهولندي، وجاء منتخب جمهورية أيرلندا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط، فيما حل منتخب جبل طارق في المركز الخامس والأخير.

أفضلية فرنسية

ورغم الأفضلية الفرنسية الكبيرة، عجز رجال المدرب ديدييه ديشان عن تهديد المرمى الإيرلندي بشكل فعلي حتى الدقيقة 38 عندما كان غريزمان قريباً من افتتاح التسجيل برأسية بعد عرضية من بافار، لكن محاولته مرت بجانب القائم الأيسر.

ونشط الإيرلنديون في أواخر الشوط الأول وهددوا المرمى الفرنسي بالكرات الثابتة المتتالية لكن من دون الوصول الى مرمى مايك مينيان، فانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن الفرنسيين ضربوا في مستهل الشوط الثاني بهدف رائع لبافار الذي افتك الكرة بعد تمريرة خاطئة من جوشوا كولين قبل أن يطلقها صاروخية من مشارف المنطقة لترتد من القائم الى الشباك (51).

وكان الفرنسيون قريبين من الثاني بتسديدة بعيدة من أدريان رابيو لكن الحارس غافين بازونو تألق في الدفاع عن مرماه (76)، قبل أن يستفيق أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من دون نجاعة، ليسقطوا في اختبارهم الأول في هذه المجموعة بعد تألق مينيان في صد رأسية كولين في الوقت القاتل.

وقال ديشان "الأمر صعب على الدوام مع هذا المنتخب الإيرلندي الذي يتسم بالعدوانية. ليس الأمر سهلاً أبداً أن تخوض مباراتين في ثلاثة أيام، لكن المجموعة (الفريق) قوية، ويتعاملون مع الأمر جيداً. كانت مباراة اليوم أسوأ من مباراة الجمعة لكن الخصم لم يكن هو نفسه. ست نقاط هي النتيجة المثالية إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الفارق الزمني الضئيل بين هاتين المباراتين. تهانينا للمجموعة حتى لو أن الطريق ما زال طويلاً".