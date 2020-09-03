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كرة القدم

فرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات في البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الأربعاء أنه قرر فرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

AFP


وقال رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو "قرر الاتحاد معادلة قيمة الجائزة المالية والبدلات بين لاعبي ولاعبات كرة القدم ما يعني أن اللاعبات سيحصلن على نفس ما يكسبه اللاعبون".

وبفضل هذه التدابير، ستكسب اللاعبات اللواتي تمت دعوتهن إلى منتخب السيدات نفس المبالغ التي يكسبها نيمار أو النجوم الآخرون في منتخب الرجال لدى كل تجمع، بما في ذلك مكافآت المباريات.

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أول من شجّع على فرض المساواة في الأجور بين الرجال والسيدات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي أيار/مايو، خسرت بطلات العالم الأميركيات في المحكمة، بعد أن رفض أحد القضاة طلبهن بالمساواة في الأجور مع اللاعبين.
               

البرازيل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وجيريو كابوكلو الأجور المساواة
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