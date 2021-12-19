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كرة القدم

فرايبورغ يهزم ليفركوزن وينتزع منه المركز الثالث

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انتزع فرايبورغ المركز الثالث من باير ليفركوزن بالفوز عليه 2-1 الأحد في المرحلة السابعة عشرة الأخيرة من دور الذهاب قبل فترة توقف الدوري الألماني لكرة القدم خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

AFP

ورفع فرايبورغ رصيده الى 29 نقطة مقابل 28 لليفركوزن علما بأن بايرن ميونيخ توج بطلا للخريف برصيد 43 نقطة بفوزه الساحق على فولفسبورغ 4-صفر في افتتاح المرحلة الجمعة متقدما بفارق 9 نقاط عن وصيفه المباشر بوروسيا دورتموند الذي سقط بشكل مفاجئ امام هرتا برلين 2-3 السبت.

وتقدم فرايبورغ الذي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول بواسطة الإيطالي فيتشنتسو غريفو من ركلة جزاء (33)، لكن التشيلي تشارلز ارانغويس أدرك التعادل لليفركوزن في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن الكلمة الأخيرة كانت لمهاجم فرايبورغ الشاب كيفن شاده (84).

ومنح مهاجم كولن الفرنسي المخضرم انتوني موديست الفوز لفريقه بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى شتوتغارت قبل نهايتها بدقيقتين.

                  
                  
                  
                  
 

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