فرايبورغ يستأنف الخسارة أمام بايرن بسبب خطأ التبديلات



وبسبب لغط في التبديلات خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السبت في المرحلة الثامنة والعشرين، وجد فرايبورغ نفسه لقرابة 20 ثانية في مواجهة 12 لاعباً من النادي البافاري.



وتوقفت المباراة بعد اكتشاف الخطأ الذي ارتكبه بايرن من أجل تصحيح الأمر.

وتوقع الخبراء السبت بأنّ هذا الخطأ قد يتسبب بخسارة بايرن للمباراة والنقاط الثلاث بقرار إداري.

وقبيل خمس دقائق على النهاية، دخل النمسوي مارسيل سابيتسر ونيكلاس زوله أرض الملعب كبديلين للفرنسيين كينغسلي كومان وكورنتان توليسو، لكن كومان بقي في الملعب.

وتبين لاحقاً أنّ الخطأ حصل من قبل الحكم الرابع ومسؤول التبديلات في النادي البافاري، إذ رفع الأول على اللوحة الإلكترونية الرقم 29 غير الموجود أصلاً بين أرقام تشكيلة بايرن، عوضاً عن رقم 11 الخاص بالفرنسي.

وتطرق المدير الرياضي لفرايبورغ يوخن ساير في حديث لشبكة "سكاي" إلى ما حصل خلال التبديل، قائلاً "لفتنا انتباه الحكم إلى حقيقة أن بايرن كان لديه 11 لاعب ميدان في الملعب".

وأضاف "كان ذلك غريباً، لم أرَ ذلك من قبل".

وأدرج الحكم كريستيان دينغرت الحادث في تقريره وقال لشبكة "سكاي" أنه "على الاتحاد الألماني لكرة القدم الآن أن يقرر".

وبموجب قوانين الدوري، يمكن أن يؤدي مثل هذا الانتهاك لقانون التبديلات إلى تخسير الفائز.

من ناحيته، أقرّ مدرب بايرن يوليان ناغلسمان بأن "الوضع كان غريباً"، مضيفاً "أظهر الحكم الرابع الرقم الخطأ ولم يكن كينغسلي كومان يعلم أنه مضطر للخروج (من الملعب). لم يحدث شيء حاسم (خلال تلك الفترة)".

ولم يشأ فرايبورغ أن يفوّت عليه فرصة انتزاع النقاط الثلاث، فقرر استئناف الخسارة: "بعد مناقشات مكثفة على مختلف المستويات ومراجعة قانونية" وفق البيان الصادر الإثنين.

ورأى أنه وجد نفسه في "معضلة لا يتحمل مسؤوليتها"، مبرراً قرار الاستئناف بأن يريد خلق "ضمانة قانونية لقضايا مماثلة" في المستقبل.

وقبل ست مراحل على نهاية الدوري الألماني، يتصدر بايرن برصيد 66 نقطة، متقدماً بفارق تسع نقاط على غريمه بوروسيا دورتموند الثاني (57 نقطة) الذي تلقى هزيمة مذلة على أرضه 1-4 أمام لايبزيغ الرابع (48 نقطة).

من جهته، أورد الاتحاد الألماني لكرة القدم أنّه "ستسعى المحكمة الرياضية المختصة في الاتحاد الألماني لكرة القدم أولاً إلى الوقوف على آراء الأطراف المشاركة في الإجراء".

بمجرد الانتهاء من الاستماع إلى الأطراف المعنية وتقييم المعطيات، ستقرر اللجنة الخطوة التالية.