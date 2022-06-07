فرانك كرامر مدرباً جديداً لشالكه

وأقيل كرامر (50 عاماً) في نيسان/أبريل الماضي من منصبه مدرباً لأرمينيا بيليفيلد الذي هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

وسبق لكرامر تدريب غرويتر فورث ودوسلدورف والمنتخب الألماني تحت 20 عاماً.

وستكون مهمته ضمان بقاء شالكه في الدرجة الأولى، علماً أن الفريق على الرغم من قضائه موسماً واحداً في الدرجة الثانية، لا يزال متساوياً تقريباً مع بوروسيا دورتموند في عدد الأعضاء المنخرطين (160 ألف عضو)، خلف بايرن ميونيخ 293 ألف عضو.

وتوج شالكه الذي يعتبر أحد الأندية التاريخية والعريقة في كرة القدم الألمانية، بطلاً للدوري سبع مرات، قبل إنشاء البوندسليغا عام 1963.

ويعود لقبه الأخير إلى عام 1958، وتبقى أفضل نتيجة له بعد ذلك الوصافة خلف بايرن ميونيخ في 2018.

وضمن شالكه عودته إلى البوندسليغا بعد صدارته الدرجة الثانية برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين أمام فيردر بريمن الذي ضمن بدوره عودته إلى دوري الأضواء.

